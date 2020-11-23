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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı!

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı!
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde yer yer hamleli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri'de 10, Bitlis'te 6, Van ve Muş'ta 8 derece olması beklenmektedir” denildi.

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