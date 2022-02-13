Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı bulutlu 15
Adana: Az bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu 16