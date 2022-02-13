Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu 16