Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hava sıcaklığının Kuzey ve Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi beklendiği ifade edildi. Açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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