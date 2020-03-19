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Meteorolojiden çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için çığ ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık sağanak yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr bölge genelinde güneyli yönlerden orta, ara sıra kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklene en yüksek sıcaklıklar; Van 5, Muş 4, Bitlis 2 ve Hakkâri'de 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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