Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Samsun, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Isparta'nın doğu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Karabük için turuncu, Bilecik, Bolu, Çankırı, Ankara, Kastamonu ve Bartın için sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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