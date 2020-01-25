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Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı
Meteoroloji'den deprem bölgesi için soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, “Gece için sıkıntılı iki günümüz var. Önümüzde gece sıcaklıkları Bu gece Malatya’da eksi 4 derece civarında, Elazığ’da gece eksi 5 civarında. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede, pazarı pazartesine bağlayan gecede eksi derecelerde olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji uzmanı Yavuz, “Pazar günü ve pazartesi günü deprem bölgemizde yağış olmasını beklemiyoruz. Sabah saatlerinde sisli bir havanın olmasını gündüz ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu gece eksi 4 ve eksi 5 derecelerde olacak hava sıcaklığı ve pazar günü biraz ısınıyor eksi 3 derecelere çıkmasını bekliyoruz. Salı gününden itibaren sıcaklıkların artmasını bekliyoruz. Gece sıcaklıkları 1 - 2 derece ve gündüz sıcaklıkları hafta boyunca 6 ve 7 derecede seyredecek. Salı günü akşam saatlerinden itibaren yağışlı bir hava bölgemizi etkileyemeye başlayacak. Yağışlar yağmur, karla karışık yağmur akşam saatlerinde yüksek yerlerde kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Şehir merkezilerinde yağmur şeklinde olmasını beklemekteyiz” diye konuştu.

Sıkıntılı iki gece var

Yavuz, vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Gece için sıkıntılı iki günümüz var. Önümüzde gece sıcaklıkları Bu gece Malatya'da eksi 4 derece civarında, Elağız'da gece eksi 5 civarında. Cumartesiyi pazara bağlayan gecede, pazarı, pazartesine bağlayan gecede eksi derecelerde olacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz” dedi.

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