Meteorolojiden Diyarbakır için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre yarın Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışın doğu ilçeleri Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani, Kocaköy'de öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli 21-50 kg/m2 olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı.

Muhammet Hüseyin İçli

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