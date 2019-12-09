Meteorolojiden don ve yağış uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Elazığ ve Malatya'da yağmur ve karla karışık yağmurlu, Adıyaman'ın ise yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir"denildi.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı beklendiğini belirten merkez, sıcaklıkların Elazığ'da -3 ile 7, Malatya'da -8 ile 6 Adıyaman'da -1 ile 8, Bingöl'de -7 ile 5 ve Tunceli'de -7 ile 6 derece arasında seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Öteyandan yağışları bölge genelinde Çarşamba günü hariç hafta sonuna kadar belirli aralıklarla etkili olacağı kaydedildi.

Mehmet Hanifi Şahin

