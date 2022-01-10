Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları salı gününden itibaren düşecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “(10 – 16 Ocak 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Salı günü yağışlar başlıyor

Paylaşılan güncel haritada ise salı gününe dikkat çekildi. Yurt genelinde yağış uyarısında bulunurken özellik Akdeniz bölgesine ‘kuvvetli yağış' geleceği belirtildi.

İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok il için kar yağışı uyarısı geldi. Çarşamba etkili olaacak olan yağmur, öğle saatlerinden sonra kar yağışına dönecek. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor.