İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji'den hava durumu açıklaması! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde hava sıcaklıkları yeni haftada düşecek. Salı günü için yurt genelinde yağış beklenirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Meteoroloji başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Çarşamba günü birçok ile kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları salı gününden itibaren düşecek.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “(10 – 16 Ocak 2022) Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

Salı günü yağışlar başlıyor

Paylaşılan güncel haritada ise salı gününe dikkat çekildi. Yurt genelinde yağış uyarısında bulunurken özellik Akdeniz bölgesine ‘kuvvetli yağış' geleceği belirtildi.

İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok il için kar yağışı uyarısı geldi. Çarşamba etkili olaacak olan yağmur, öğle saatlerinden sonra kar yağışına dönecek. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü ise güneşli bir hava bekleniyor.

İLGİLİ HABER
Meteorolojiden sarı kodlu uyarı! İstanbula kar geliyor Meteoroloji'den 'sarı kodlu' uyarı! İstanbul'a kar geliyor
İLGİLİ HABER
İstanbula fırtına uyarısı İstanbul'a fırtına uyarısı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.