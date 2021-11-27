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Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, vatandaşlardan ulaşımda aksamalara, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre İstanbul için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; Marmara Bölgesi'nde rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Marmara'da Güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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