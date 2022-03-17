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Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, yarın aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakların yaşanabileceği cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları beklendiği aktarılan açıklamada, “Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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