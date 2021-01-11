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Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu şiddetli yağmur uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' kodlu şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da beklenen şiddeli yağmur karşısında vatandaşları ‘sarı’ kod ile uyararak, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


İstanbul'da bu hafta içerisinde etkili olması beklenen kar ve şiddetli yağmur ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor.

AKOM'un yaptığı kar yağışı uyarısının ardından bir uyarı da Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından İstanbul'u sarı kod ile uyardı.

Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi: “İstanbul'da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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