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Meteoroloji'den İstanbul'a ‘sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a ‘sarı' uyarı
Meteoroloji'den İstanbul'a ‘sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ uyarıda bulunarak, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı' uyarıda bulunarak, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı. Uyarıda, “İstanbul'daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Sarı uyarı ne anlama gelir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir; tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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