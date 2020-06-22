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Meteorolojiden İstanbul'a ‘sarı' uyarı

Meteorolojiden İstanbul'a ‘sarı' uyarı
Meteorolojiden İstanbul'a ‘sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da metrekareye 50 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve doluya karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı. Yapılan yazılı uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) de önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahminini paylaşarak, yağışların yarın saat 10.00'da il genelinde kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

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