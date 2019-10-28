İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı
Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul’da 31 Ekim Perşembe günü sağanak yağış hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta megakent İstanbul olmak üzere birçok ili ilgilendiren hava durumu tahminini internet sitesi üzerinden yayımlandı. Raporda birçok ili içeren uyarılar yer alırken megakent İstanbul için de sağanak uyarısı yer aldı. Buna göre İstanbul'da 31 Ekim Perşembe günü sağanak yağışlı, diğer günler ise bulutlu ve parçalı geçecek.

Ankara'da ise Salı gününden Cuma gününe kadar parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca İzmir, Cuma ve cumartesi günlerini ise sağanak yağışlı geçirecek.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.