Meteorolojiden İstanbul'a uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta megakent İstanbul olmak üzere birçok ili ilgilendiren hava durumu tahminini internet sitesi üzerinden yayımlandı. Raporda birçok ili içeren uyarılar yer alırken megakent İstanbul için de sağanak uyarısı yer aldı. Buna göre İstanbul'da 31 Ekim Perşembe günü sağanak yağışlı, diğer günler ise bulutlu ve parçalı geçecek.

Ankara'da ise Salı gününden Cuma gününe kadar parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca İzmir, Cuma ve cumartesi günlerini ise sağanak yağışlı geçirecek.

