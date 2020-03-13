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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

Türkiye'de bir süredir mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıkları pazar günü yerini soğuk hava bırakacak. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların kar yağışına döneceği belirtildi.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yurdun 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği ifade edildi.

Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların pazar gecesi ve pazartesi günü kar yağışına dönüşeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk, yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde; pazar hafif sağanak yağmur şeklinde başlayacak yağışların, pazartesi günü karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor."

Ersin Turan
 

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