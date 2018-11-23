Meteoroloji'den kar uyarısı geldi! |23 Kasım yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Isparta ile Antalya'nın batı kesimleri dışında), Doğu ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Konya, Karaman, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklekuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 10

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16

Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Bursa: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile zamanla doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13