Meteoroloji'den kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Yurdun genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Kars ve Ardahan çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 6

İzmir: Çok bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 13

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 9