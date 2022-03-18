Meteorolojiden kar yağışı, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, “Muş, Bitlis ve Van'ın güney ilçelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 2, Muş'ta 3, Hakkâri'de 1 ve Bitlis'te eksi 2 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

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