Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı |23 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 17
İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 22
Adana: Parçalı bulutlu 22
Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı bulutlu 22
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18