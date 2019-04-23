Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı |23 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu 22

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18