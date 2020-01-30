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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari’de kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari illerinin aralıklı ve hafif olmakla birlikte Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkâri'de eksi 2, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta eksi 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

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