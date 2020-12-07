İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde zaman zaman kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman karlı olması beklendiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkâri'de 5, Van'da 7, Bitlis'te 3 ve Muş'ta 4 derece olması beklenmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.