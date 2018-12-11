Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıülkenin batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. ) 10

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 6

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 18

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu (Yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.) 19

Erzurum: Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.) 11