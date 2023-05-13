Meteoroloji'den Kars'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilirken, yağışların öğle saatlerinde özellikle Kars'ta kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın Kars ve Ağrı'da güney doğulu yönlerden, Iğdır'da ise kuzey doğulu yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Öğlen saatlerinde kuvvetli yağışın olacağı Kars'ta vatandaşlar ise sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

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