İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteoroloji'den Kars'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Kars'a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den Kars'a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Kars için öğlen saatlerinde şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin edilirken, yağışların öğle saatlerinde özellikle Kars'ta kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın Kars ve Ağrı'da güney doğulu yönlerden, Iğdır'da ise kuzey doğulu yönden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Öğlen saatlerinde kuvvetli yağışın olacağı Kars'ta vatandaşlar ise sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.