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Meteorolojiden kaynağı belli olmayan ve yetkisiz hava tahminleri hakkında açıklama

Meteorolojiden kaynağı belli olmayan ve yetkisiz hava tahminleri hakkında açıklama
Meteorolojiden kaynağı belli olmayan ve yetkisiz hava tahminleri hakkında açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri hakkında açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır.

Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7 gün 24 saat takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır. Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz 'mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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