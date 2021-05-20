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Meteorolojiden Kütahya için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden Kütahya için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden Kütahya için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Kütahya’da yarın etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtına hakkında uyarı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da yarın sabah 10.00 ile 18.00 saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi durumlar olabileceği belirtilirken, vatandaşlara bu risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Gerçekleşmesi beklenen 'Kuvvetli Rüzgâr' ve 'Fırtına' kategorilerindeki rüzgâr hızının saatte 39 ila 74 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Mısra Ezginur Göçer

 

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