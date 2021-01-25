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Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma, don ve çığ olayı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli buzlanma, don ve çığ uyarısında bulundu...

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölünde hava durumu: parçalı ve az bulutlu, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50m; görüş: iyi. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 2, Muş -6, Bitlis 1 ve Hakkâri'de 0 derece olması beklenmektedir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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