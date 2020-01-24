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Meteorolojiden, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden, kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden, kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Adıyaman ve Malatya için saatte 90 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli rüzgar ile fırtına nedeniyle uyarı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden zaman zaman orta kuvvette,Adıyaman,Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli saatte 60 ile 90 kilometre hızla esmesi tahmin edilmektedir"denildi.

Rüzgarların kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğini anımsatan meteoroloji, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması,yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ihtimaline karşı dikkatli olunmasını istedi.

Mehmet Hanifi Şahin
 

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