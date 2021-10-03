Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Van'ın güneyi ve Hakkari'nin kuzeyinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.