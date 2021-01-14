Meteorolojiden kuvvetli rüzgar, yağış ve çığ uyarı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, “Yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde, yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş'ta eksi 4, Bitlis'te 0, Van'da 2 ve Hakkâri'de 1 derece olması beklenmektedir. Bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/sa), yüksek kesimlerde kısa süreli kuvvetli fırtına (90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi için beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen kuvvetli yağışların gelmesi ve beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.