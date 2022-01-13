Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtilerek, “Bitlis ve Hakkari çevreleriyle, Van'ın güney ve Muş'un güneybatı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 5, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 1 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde beklenen kar yağışlarının Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve Muş'un güneybatı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.



