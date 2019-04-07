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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı |7 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı |7 Nisan yurtta hava durumu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı |7 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji'den Ege kıyılarına kuvvetli yağış uyarısı geldi.

 Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Karaman, Malatya ve Elazığ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusu, kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege ile Antalya kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile Antalya kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/Saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı (Sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor) 17
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19  

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