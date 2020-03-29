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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Hakkâri ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış şeklinde olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölge genelinde doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman hamleli rüzgar şeklinde esmesi beklenmektedir.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıkları ise; Van 10, Muş 8, Bitlis 5 ve Hakkâri' de 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde gerek kar erimesi ve yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Yağışların; Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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