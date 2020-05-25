Meteorolojiden o illere yağış uyarısı

Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 23
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 13
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18