İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı

Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı
Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, gece saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, 3 Eylül tarihine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 21-60 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Selim Kuşcu
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.