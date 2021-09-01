Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, gece saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, 3 Eylül tarihine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 21-60 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.



Selim Kuşcu

