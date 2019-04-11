Meteorolojiden sağanak uyarısı |11 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 16

İzmir: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18