Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu; iç ve yüksek kesimlerin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 8 (Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu)

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu 13

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu 19 (Akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı)

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 4

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 11

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