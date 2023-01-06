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Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'un doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi karla karışık yağmurlu olacak. Akşam saatinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu; iç ve yüksek kesimlerin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu 8 (Öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karla karışık yağmurlu)
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu 13
İzmir: Az bulutlu 17
Adana: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu 19 (Akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı)
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu 13
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı 4
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 11

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