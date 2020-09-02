İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteorolojiden sağanak ve sıcak uyarısı

Meteorolojiden sağanak ve sıcak uyarısı
Meteorolojiden sağanak ve sıcak uyarısı

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Öznur Demir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.