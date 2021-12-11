Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 13