Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı |21 Nisan yurtta hava durumu

Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: