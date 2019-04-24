Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı |24 Nisan yurtta hava durumu

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20