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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı |24 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı |24 Nisan yurtta hava durumu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı |24 Nisan yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Konya, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 19
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20  

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