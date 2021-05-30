Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 30 Mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek.

Rüzgarın, batı ve iç kesimlerde genellikle batılı ve kuzeybatılı, Akdeniz bölgesinde güneyli; doğu kesimlerde ise güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Göller Yöresinde yer yer güneybatılı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33