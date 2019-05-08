Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'da yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması bekleniyor) 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 16

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 21