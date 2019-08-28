Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38