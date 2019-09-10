Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33