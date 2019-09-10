Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu 29
Adana: Parçalı bulutlu 35
Bursa: Parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33