İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genelliklebatı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 26
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 28
Adana: Az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.