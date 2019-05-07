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Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin kıyıları hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Giresun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 25  

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