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Meteorolojiden sevindiren haber

Meteorolojiden sevindiren haber
Meteorolojiden sevindiren haber

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın 2 ila 4 derece artacağını duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 2, Hakkâri'de 4, Bitlis'te eksi 1 ve Muş'ta eksi 1 derece olması beklenmektedir” denildi.

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