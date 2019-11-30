Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, içinde Düzce'nin de bulunduğu Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu illerinde Cumartesi günü yani bugün akşam saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Uyarıda yağışların Pazar günü yani yarın akşam saatlerine kadar şiddetli şekilde süreceği belirtilerek metrekareye 75 ile 100 kilogram yağmurun düşmesinin tahmin edildiği ve sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

Selçuk Akyol

