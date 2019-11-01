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Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 7 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 7 il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! 7 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre kar yağışı bazı bölgelerde etkili olacak. Ordu Valiliğinden yapılan meteorolojik uyarıda, bu akşam kentin yüksek kesimlerinde ve civar 6 ilde kar yağışı beklendiği belirtildi.


Yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin bin metre üzeri yüksek kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kar yağışının cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiği ve yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

Selim Kuşcu
 

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